Капітан львівської команди долучився до благодійного проекту “На каву”
Капітан львівської команди долучився до благодійного проекту «На каву» фонду «Сестри Даліли». Зустріч із футболістом була представлена у якості лота на благодійному аукціоні. «Каву» з Худоб’яком оцінили в 500 гривень.
Про цеповідомляє Галичина спортивна.
Зустріч з капітаном виборола мама юного вболівальника Ольга Медвідь, який фанатіє від «Карпат». Лук’яну 5 років, а хлопець вже займається футболом і в майбутньому прагне стати професійним футболістом.
«Розмова пройшла в приємній і теплій атмосфері, моя дитина ще досі під враженням, дуже задоволений. Після бесіди з Ігорем наснага до футболу з’явилась ще більшою. Взяли з собою м’ячик, капітан «Карпат» залишив на ньому свій автограф, тепер Лук’ян ним не гратиме, аби підпис не зіпсувати (сміється). Ми дуже задоволені цією зустріччю, раді, що змогли внести свою долю задля допомоги дівчинці-сироті» – каже пані Ольга.
Подібні ініціативи капітан завжди радий підтримати, адже такі бесіди тільки наповнюють хорошими емоціями.
«Враження від зустрічі тільки позитивні, хлопчик дуже веселий. У грудні йому виповниться 6 років, тільки почав ходити на футбол. Ходить у школу «Лев», що на Південному. Посиділи, поговорили, він майже нічого не запитував, тільки дуже тішився нашою зустріччю. Розповів, що у нього є улюблений футболіст – Зозуля, а от команду ще не обрав (сміється). Прийшов з м’ячем, взяв автограф, сфотографувалися разом на пам’ять, всі залишились задоволеними» – розповів Ігор Худоб’як.
Усі виручені кошти від проекту «На каву» підуть на допомогу дитині-сироті Аліні Дідусенко, яка потребує трансплантації серця та легень в Індії.