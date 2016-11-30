З 1 грудня діятиме новий порядок виступів на пленарних засіданнях ЛМР
Відповідно до ухвали Львівської міської ради №1185 від 10.11.16 р. «Про порядок виступів на пленарних засіданнях Львівської міської ради» змінено порядок виступів на пленарному засіданні. Новий порядок діятиме з 1 грудня 2016 року.
Інформує Дивись.info.
Відповідно до ухвали, виступи членів територіальної громади м. Львова повинні стосуватися питань, віднесених до компетенції Львівської міської ради та її виконавчих органів.
Виступи членів територіальної громади м. Львова з питань прийняття рішень ради – правових актів індивідуальної дії, які включені до порядку денного пленарного засідання, відбуваються безпосередньо під час розгляду міською радою цього питання.
Виступи членів територіальної громади м. Львова з питань, які не включені до порядку денного пленарного засідання, відбуваються на початку пленарного засідання.
Для виступу на пленарному засідання необхідно заповнити заяву, яку можна, завантажити тут і тут або отримати у ЦНАПах.