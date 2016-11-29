Режимні обмеження у прикордонних частинах Львівщини продовжено на 2017 рік
Мостиські прикордонники повідомили, що у відповідності до Положення про прикордонний режим (Постанова КМУ від 27.07.1998 року №1147), з метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням в межах прикордонної смуги і контрольованих прикордонних районів та для захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Турківського, Старосамбірського, Яворівського та Мостиського контрольованих прикордонних районів до 31 грудня 2017 року встановлено наступні додаткові тимчасові режимні обмеження.
Повідомляє Гал-info.
“Заборонено здійснення в межах контрольованого прикордонного району будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), а також стрибки з усіх видів парашутів без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.
В межах встановленої прикордонної смуги в контрольованих прикордонних районах, заборонено:
1) рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт);
2) відпочинок громадян України та інших осіб поза встановлених, відповідно до законодавства, місцевими державними адміністраціями місць масового відпочинку населення;
3) купання і рибальство громадянами України та іншими особами поза встановлених, відповідно до законодавства місцевими державними адміністраціями таких місць;
4) проведення заходів з відпочинку населення в місцевості між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень;
5) в`їзд, перебування та провадження робіт в профілактичній смузі, а також у місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень громадян України та інших осіб, які не проживають та не зареєстровані в межах прикордонної смуги (у даній місцевості), за виключенням офіційно зареєстрованого договору найму на проведення робіт з відповідними підприємствами та господарствами;
6) перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
7) рух туристичними маршрутами організованих туристичних груп без відповідного інформування прикордонного загону (підрозділу охорони державного кордону);
8) використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку);
9) зупинку транспортних засобів на відрізку дороги сполученням Львів – Турка – Ужгород: виключно н.п. Яворів (Турківського району Львівської області) до місця стаціонарного несення служби прикордонного наряду «Контрольний пост» (на кордоні адміністративної межі між Львівською та Закарпатською областями (на виїзд з території Львівської області));
10) мисливство у смузі місцевості між державним кордоном і лінією інженерних прикордонних споруджень.
Пропуск громадян України та інших осіб у смугу місцевості між державними кордоном та лінією інженерно-технічних споруд, в межах прикордонної смуги здійснюється лише в встановлених місцях.
Перепуск в зазначену смугу місцевості громадян України та інших осіб, здійснюється тільки по виробничій або службовій необхідності за списками оформленими у 3-х примірниках та завіреними керівником підприємства (організації), головою сільської ради, за формою: прізвище, ім’я, по батькові; місце проживання (адреса); посада (спеціальність); серія, номер паспорта; місце та вид виконання робіт. Вказані списки за 10 діб до початку перепуску подаються на погодження начальнику прикордонного загону. Список громадян, допущених для провадження робіт за лінію прикордонних інженерних споруд, складається на рік, а за необхідності – уточнюється. При цьому, необхідні доповнення та зміни додаються до списку. Роботи в профілактичні смузі проводяться, як правило, у світлий час доби (з 15 квітня по 15 жовтня з 06.00 до 22.00, з 15 жовтня по 15 квітня з 08.00 до 17.00). У виключних випадках, при відверненні стихійного лиха (пожежі, повені, захисту довкілля та населення від аварійних ситуацій), провадження робіт може бути продовжено.
“Порядок перебування у смузі місцевості між державними кордоном та лінією інженерно-технічних споруд визначає начальник відділу прикордонної служби з урахуванням конкретних обставин i розпоряджень начальника прикордонного загону”, – повідомила прес-служба Мостиського прикордонного загону.