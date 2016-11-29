На зарплату медикам Львівщини бракує майже 73 мільйони
На Львівщині загальний дефіцит бюджетних коштів у галузі охорони здоров’я на виплату заробітної плати станом на 29 листопада 2016 року становить 72, 9 млн грн. Про це сьогодні, 29 листопада, під час сесійного засідання Львівської обласної повідомила т.в.о директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.
Інформує Львівський портал.
«На жаль, протягом останніх щонайменше 5 років виділений обсяг медичної субвенції і кошти місцевих бюджетів не в повній мірі забезпечують потребу в коштах на оплату праці і інші першочергові видатки закладів охорони здоров’я для забезпечення кваліфікованої якісної допомоги», – пояснила вона.
За її словами, загальний дефіцит бюджетних коштів галузі на виплату заробітної плати станом на 29 листопада 2016 року становить 72, 9 млн грн. «Зокрема, в закладах охорони здоров’я обласного підпорядкування – 20,5 млн, районного підпорядкування – 39,9 млн грн, міст обласного значення –12,5 млн грн», – пояснила Ірина Микичак.
Відтак вона резюмувала: «Ми все-таки надіємося на оптимістичне завершення року, що будуть додаткові кошти… У гіршому випадку, люди частково будуть змушені йти у відпустки без збереження зарплати, бо ми не розглядаємо можливості скорочення такої кількості наших медичних працівників».