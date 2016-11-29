Незабаром на Львівщині стартують змагання з боксу
Незабаром на Львівщині стартують ХІV традиційні відкриті всеукраїнські молодіжні змагання з боксу на призи Андрія Котельника.
Про це повідомили Гал-info.
Представницькі спортивні змагання – ХІV відкритий всеукраїнський турнір з боксу серед молоді на призи Заслуженого майстра спорту Андрія Котельника – відбудуться у Львові у період з 30 листопада до 4 грудня 2016 року. Такі змагання розпочнуться на базі боксерської школи А. Котельника в ТВК «Південний» (м. Львів, вул. Щирецька, 36) за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.
Участь у змаганнях візьмуть участь найперспективніші молоді боксери,котрі представлятимуть збірні команди 12 областей України та міста Києва. Загалом свою боксерську майстерність на рингу демонструватимуть понад 120 спортсменів віком 16-17 років.
Буде представлена на змаганнях і команда Львівської області, яка налічуватиме 30 боксерів. За результатами турніру буде сформовано склад збірної команди Львівщини на участь в чемпіонаті України, який відбудеться 19-25 грудня 2016 року в м. Харкові.
Урочиста церемонія відкриття відбудеться в середу, 1 грудня 2016 року о 17 годині за участю представників обласної влади, керівництва федерації боксу України та Львівської області, партнерів турніру, відомих тренерів з боксу та уславлених спортсменів, серед яких 6-разовий чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзиндзирук та сам Андрій Котельник – призер Ігор Олімпіади в Сіднеї, багаторазовий чемпіон України з боксу, переможець першості Європи.
Головними організаторами змагань виступають Міністерство молоді та спорту України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Федерація боксу України, федерація боксу Львівської області, федерація боксу міста Львова, Благодійний фонд Андрія Котельника.
Фінальні поєдинки боксерів розпочнуться 4 грудня об 11 годині.
Вхід для усіх охочих підтримати молодих українських боксерів та повболівати за найкращих у дні змагань – вільний.
Програма змагань:
30.11.- середа – Приїзд команд
15.00-18.00 – Мандатна комісія. Зважування учасників. Жеребкування.
19.00 – Нарада представників та суддів.
01.12.- четвер
12.00-16.00 – Попередні поєдинки (ранкова програма).
17.00 – Урочисте відкриття змагань.
18.00-21.00 – Попередні поєдинки (вечірня програма).
2.12. – п’ятниця
12.00-16.00 – Півфінальні поєдинки.
3.12. – субота
12.00-16.00 – Півфінальні поєдинки.
4.12. – неділя
11.00-14.00 – Початок фінальних поєдинків, нагородження переможців та призерів змагань.
Від’їзд команд.
Довідка про Андрія Котельника:
Андрій Котельник народився 29 грудня 1977 року у Львові. На любительському рингу провів 150 боїв, з яких 135 виграв.
У 2000 році львівський боксер підписав перший професійний контракт із німецьким клубом “Universum Box-Promotions”. Андрій Котельник провів 36 поєдинків на професійному рингу: 31 перемога (13 – нокаутом), 4 поразки, 1 нічия.
Спортивні досягнення:
- інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBA, WBO серед боксерів-професіоналів.
- срібний призер Олімпійських ігор 2000 року (Сідней, Австралія);
- чемпіон Кубка Європи 1999 року (Львів, Україна);
- переможець першості Європи серед юніорів 1995 року (Шіофок, Угорщина);
- п’ятиразовий Чемпіон України 1996-2000 рр.;
- заслужений майстер спорту України з боксу.
Нагороди:
- орден за заслуги ІІІ ступеню (6 жовтня 2000) – за досягнення вагомих спортивних результатів на XXVII літніх Олімпійських Іграх в Сіднеї;
- орден за заслуги ІІ ступеню (21 квітня 2008) – за досягнення видатних спортивних результатів, утвердження міжнародного авторитета української школи боксу.