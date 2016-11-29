До Києва з’їдуться мери міст з усього світу
5 грудня у готелі «Fairmont Grand Hotel» відбудеться Перший Міжнародний конгрес мерів. Щорічний захід об’єднає міських голів, лідерів місцевого самоврядування та експертів з питань розвитку на місцях. На конгресі проведуть експертні дискусії, виставки щодо можливостей для міського розвитку, налагодження неформальних зв’язків та презентації Індексу розвитку міст.
Повідомляє Рідна країна.
Перший Міжнародний конгрес мерів буде присвячений інноваціям та глобальним тенденціям міського розвитку, рішенням для «розумних міст», ролі партнерства, ефективним інструментам управління та участі громади у трансформації міста. Конгрес відкриють прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, мер Києва Віталій Кличко та президент Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон.
Серед запрошених доповідачів будуть творці кращих прикладів міського розвитку, очільники різних міст України та інших держав, експерти провідних консалтингових компаній, а також представники міжнародних фінансових інститутів. Окрім мерів українських міст, на конгрес завітають мер Стайнбака Кріс Гьорцен (Канада), мер Кітченера Беррі Врбановіч (Канада) та мер Лодзя Ханна Здановська (Польща).