У Львові з’являться трансформери!
Гігантський Оптимус Прайм і обмін старих смартфонів на нові Meizu M3S на відкритті нового салону зв’язку Інтертелеком у Львові.
30 листопада Інтертелеком відкриває свій 62 центр обслуговування абонентів. Це вже 8 центр компанії, який запрацює в новому форматі. Новітнє обладнання, високі стандарти обслуговування, персонал, який пройшов спеціальну підготовку і навчання, і найактуальніші новинки зі світу зв’язку і комунікацій – це все стане доступним жителям Львова вже в наступну середу за адресою: пл. Міцкевича, 6/7, прямо навпроти Діви Марії.
Оператор перетворить відкриття центру обслуговування в справжнє свято для всіх своїх абонентів – майбутніх і справжніх. Вже з самого ранку ексклюзивне шоу роботів трансформерів подарує неповторні враження всім гостям Інтертелеком. Гігантський 2,5-метровий Оптимус Прайм прогуляється вулицями Львова і стане почесним гостем на відкритті нового центру обслуговування.
Весь день на відвідувачів чекають розваги та подарунки, чарівний 3G патруль, подарунки та акційні ціни на обладнання та підключення до мережі Інтертелеком.
Першим 50 абонентам, що підключилися до послуг Інтертелеком, оператор обміняє їх старий смартфон на новий двостандартний Meizu M3S абсолютно безкоштовно (всі деталі акції на офіційному сайті компанії http://www.intertelecom.ua) Для всіх абсолютно діятимуть спеціальні акційні ціни та знижки до 85% на 3G-обладнання.
Приходь на саме грандіозне відкриття в світі 3G у Львові і будь online в будь-якій точці України разом з Інтертелеком!
Умови ➡https://goo.gl/JygEA9