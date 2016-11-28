У Львові вшанували білоруських героїв
У Львові пройшли урочисті заходи, присвячені Слуцькому Збройному Чину. З Білорусі приїхали друзі з Руху Солідарності “Разом”, а також бард Андрій Мельников. Перш за все учасники відвідали могили на Личаківському цвинтарі, де поховані білоруські повстанці з XIX століття.
Про це інформує Український погляд.
Знаменно, що на великому пам’ятнику на честь інсургентів 1863-1864 рр. символічно висічено ім’я Кастуся Калиновського, каже Андрій Мельников:
– Тут знаходиться шматок білоруського Вільно. У Вільні, на горі, де похований Кастусь Калиновський, про що знають жителі Вільно, нема жодного пам’ятного знаку. А тут є така проекція. І крім прізвища Калиновського на пам’ятнику є прізвища багатьох повстанців 1863-1864 рр., які реально похований тут, на цьому кладовищі. Це ті повстанці, які не попали в Сибір, а перейшли кордон і опинилися в Австро-Угорщині. Їх тут десятки, це люди, які брали участь ще у повстанні 1830-1831 років, є чоловік, який прожив більше ста років, брав участь в обох повстаннях, 75 років був капеланом, тут його могила.
Це та святиня, яка об’єднує всіх, кому близька білоруська героїчна пам’ять.
Білоруси запалили свічки біля пам’ятника повстанцям, а також поклали квіти на могилу героїв Небесної Сотні.
Пізніше в центрі Львова відбулося святкове віче. Активісти розгорнули десятиметровий біло-червоно-білий прапор. Громадський діяч Юрко Антоняк через мікрофон розповідав львів’янам про героїв Слуцького повстання 1920 року, а також привітав білорусів зі святом:
– Дорогі наші друзі з братньої Білорусі! Щиро всіх вітаємо з великим днем, Днем героїв Білорусі! Вітаємо вас з річницею Слуцького повстання, коли наші білоруські брати зі зброєю в руках стали проти більшовицької Москви, за Білоруську Народну Республіку.
Живе Білорусь! Слава Україні!
Протягом години під львівською ратушею звучали виступи білорусів і українців. Прозвучало привітання від представника партії УНА-УНСО Петра Байси. Кілька творів заспівав Андрій Мельников. Львівський бард Олександр Шевченко виконав пісню на слова вірша Янки Купали “Молитва”, який він переклав українською мовою.
– Цей вірш не може не зачепити. Це геніальний вірш, так як написав Янка Купала, напевно ніхто не писав. Я цей вірш переклав на українську мову і співаю українською. Білоруси і українці і за мовою, і за звичаями – найближчих народів немає. І доля наша багато в чому схожа, і пісні схожі. Ясно, що потрібно один одного підтримувати. Ну а ми завжди будемо пам’ятати, що один із перших, хто загинув на Майдані, був білорусом.
Це вже шосте урочисте святкування Дня білоруських героїв у Львові.
Львів’яни вже звикли до того, що білоруси відзначають свої свята також і в Україні, каже співголова Руху Солідарності “Разом” Альона Толстая:
– Сталося вже традицією святкувати День Героїв Слуцька не тільки в Білорусі, але і в братській Україні – у Львові, на наступний день після святкування Слуцького повстання власне в Слуцьку. Рух солідарності “Разом” розпочав цю традицію, і ми, приїжджаючи сюди, організуємо це свято посеред міста Львова, де нас можуть бачити й українці, і приїжджі білоруси.
Урочистості знайшли продовження біля пам’ятника Степана Бандери, де до учасників приєдналися активісти Конгресу Українських Націоналістів. Від їхнього імені присутніх привітали голова ЛОО КУН Тарас Гентош та голова секретаріату Ігор Данилиха.
Також у Львові відбулася вечірка, на якій згадали учасників новітнього білоруського антирадянського опору. Цього року зустріч присвячена пам’яті дисидента Сергія Ханжанкова, який помер у березні.