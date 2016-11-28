Виїзне засідання Комітету
23-24 листопада відбулося спільне виїзне засідання Комітету з питань транспорту ВР України і Комісії інфраструктури Сейму Республіки Польщі – за участю профільних міністрів та керівників Львівщини і Підкарпатського воєводства.
Повідомляє Гал-info.
Отож, поки увага українців була прикута до візиту Президента України до Брюсселя на саміт Україна – ЄС, у Львові та польському місті Красічині також відбулась непересічна подія. Її результати у недалекому майбутньому визначатимуть процес зближення України і Польщі та інших країн ЄС в площині реальної співпраці щодо поліпшення дорожньо-транспортної інфраструктури.
Мова йде про збільшення кількості пунктів перетину кордону в межах Львівщини і Підкарпатського воєводства, а відтак і розбудову шляхів автомобільного і залізничного сполучення. А також – про реалізацію амбітних проектів “Євроколія Варшава – Львів”, приєднання України до транскордонної автомагістралі “ВІА Карпатія”, відновлення Великого Шовкового Шляху завдяки розбудові транспортного коридору, який поєднає північні польські порти на Балтиці – Гданьськ і Гдиня з південними портами Одеси.
Але кожна велика справа починається з малого і робиться крок за кроком.
Крок перший. Нагадаємо, що вже роками говорено про необхідність відновлення пішого переходу і побудову автомобільного пункту пропуску “Нижанковичі – Мальховіце”. Щось робилось по обидва боки кордону, але з різних причин чіткого спільного стратегічного плану не було. На цей раз – в межах реалізації договору між урядами обох держав про надання кредиту на умовах пов`язаної допомоги, ратифікованого в Україні на законодавчому рівні, – польська сторона підготувала презентацію проекту розбудови дорожньо-транспортної інфраструктури цього МАПП.
Має свій план розвитку цієї території і Україна. Так, львівські дорожники зобов`язались ще до Нового року відремонтувати три кілометри дороги і аварійний міст. Тоді можна буде відкрити піший перехід кордону. Для польської сторони це стане своєрідним сигналом, що українці взялись за реалізацію проекту.
Що стосується будівництва повноцінного МАПП, то у 2017 році буде розроблена і затверджена проектно-кошторисна документація, а в 2018-2019 рр. у цей об’єкт здадуть в експлуатацію на території Польщі. Графіки проведення робіт будуть узгоджені і синхронізовані.
Українська сторона повинна капітально відремонтувати ділянку дороги Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий. То ж ми матимемо ще один сучасний європейський транспортний коридор.
Для Львівщини це дасть можливість економічного відродження депресивних районів.
Крок другий. Відновлення залізничних пасажирських перевезень між Львовом та Перемишлем. Це можна зробити шляхом продовження курсування потягу “Інтерсісті+” Київ-Львів до Перемишля. Узгодивши графіки руху потягів, цей маршрут буде продовжено до Кракова, але вже аналогічним залізничним транспортом Польщі.
Цю пропозицію вже підтримали Держприкордонслужба України та “Укрзалізниця”. За оптимістичними прогнозами, пілотний проект має запрацювати до українських Різдвяних свят. Наразі можна буде дістатись лише зі Львова до Перемишля. Ціна квитка не повинна перевищувати 5 євро. Польські урядовці та парламентарі погодили цей проект і проведуть відповідні заходи зі свого боку.
Крок третій. Розвиток залізничної інфраструктури на дільниці Мостиська – Львів. Для цього потрібно продовжити суміщену колію 1435 мм до станцій Судова Вишня і Родатичі.
Це дасть змогу здійснити четвертий масштабний крок – реалізувати проект “Євроколія Варшава Львів”.
Тим паче, що на нещодавному засіданні Українсько-польської робочої групи з питань транспорту польська сторона висловила зацікавленість у поліпшенні умов залізничного сполучення та поінформувала, що до 2023 року ними планується продовжити модернізацію магістралі Е30 на відтинку Краків – Жешув (Ряшів) –Медика та лінії №7 Варшава – Люблін.
Окрім того, поляки вже працюють над майбутнім збільшенням пропускної здатності залізничних пунктів перетину кордону з Україною. Зокрема, Медика – Мостиська, Дорогуськ – Ягодин і Верхрата – Рава Руська.
Такі ж розрахунки у найкоротші терміни повинна зробити і “Укрзалізниця” та Міністерство інфраструктури України. На думку спеціалістів, це не займе багато часу і сил.
І ще один важливий фактор, який свідчить на користь реконструкції на суміщення залізничних колій на ділянках Рава-Руська – Львів та Мостиська-2 – Львів з дотриманням євро стандарту, це ті самі 1435 мм. Йдеться про забезпечення під`їзн ими шляхами майбутніх спільних підприємств, збудованих зарубіжними інвесторами. Мова про такі проекти йшла на щорічному Міжнародному економічному форумі у Трускавці восени цього року.
Крок п`ятий. Євросоюз планує будівництво великої транскордонної магістралі “ВІА Карпатія”, котра з`єднає Європу від півдня до півночі і проляже через сім країн. Україна повинна скористатись своїм геополітичним розташуванням і транзитним потенціалом. І в ході зустрічі було опрацьовано питання про відгалуження і створення відтинку в сторону Львова, Тернополя, Хмельницького, Вінниці з подальшим виходом на Одесу. Це дасть можливість з’єднати балтійські порти Гданськ і Гдиня з морськими портами України.
На переконання учасників зустрічі, такий проект можна розглядати як відродження Великого шовкового шляху для транзиту вантажів з Європи у напрямку Східної Азії і Китаю.
Ось таких п`ять реальних проектів стали результатом дводенної роботи українських і польських парламентарів та урядовців. У своїх численних коментарях та інтерв`ю вони зазначали, що всі пропозиції є реальними і здійсненними. Перших три не потребують великих капіталовкладень і реально наблизять Україну не лише до Польщі, а й до Європи. Потрібно лиш працювати чітко, злагоджено, по-партнерськи.
Щоб задумане почало втілюватись, підписали Угоду намірів про співпрацю між Службою автомобільних доріг у Львівській області та Воєводським Управлінням доріг Підкарпатського воєводства. Вони спільно здійснюватимуть розбудову прикордонної дорожньо-транспортної інфраструктури по обидва боки кордону.
Що стосується стратегічних проектів “Євроколія Варшава – Львів” та “ВІА Карапатія”, то їхня користь для України незаперечна. В їхній реалізації зацікавлені усі партнери, адже вигода очевидна. Тому найближчим часом слід очікувати підписання багатосторонніх міждержавних угод на найвищих рівнях.
Підсумки напруженої та результативної дводенної роботи підбили ініціатор цієї зустрічі Голова Комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослав Дубневич та Голова Комісії інфраструктури Сейму Республіки Польща Богдан Жоньца: Україні ніхто не побудує дорогу в Європу, якщо вона не буде проявляти власної конструктивної ініціативи. І саме Польща є тим стратегічним і надійним партнером, який зацікавлений у розширенні співпраці і кордонів ЄС на схід Європи. З цим не можна не погодитись.