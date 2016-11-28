Презентація книги Сергія Терепищого «Сучасні освітні ландшафти»
28.11.2016 | Анонси
Український католицький університет запрошує на презентацію книги «Сучасні освітні ландшафти» кандидата філософських наук, викладача кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Сергія Терепищого.
Інформує Львiвська Газета.
Презентація відбудеться 30 листопада, о 12:20, в Семінарській кімнаті (1-й поверх) Українського католицького університету (вул. І.Свенціцького, 17).
Модератор – доктор філософії Ярослав Кіт (Інститут релігії і суспільства УКУ). Презентація відбудеться за участю кандидата політичних наук, викладача кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка Софії Федини.