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На Львівщині розпочався Кубок України зі стрільби з лука

28.11.2016 | Новини

На навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України у місті Львові успішно розпочався Кубок України 2016 року зі стрільби з лука у приміщенні серед дорослих спортсменів. Участь у цих представницьких змаганнях, які роз новий олімпійський цикл, беруть 135 найкращих лучників України, які представляють збірні 8 областей України.

Повідомляє Галичина спортивна.

Кубок проводиться Міністерством молоді та спорту України за активної підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Федерацій стрільби з лука України та Львівської області.

На урочистій церемонії відкриття змагань, яка розпочалася хвилиною пам’яті за жертвами голодомору в Україні, учасників вітали заступник начальника управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, відповідальний секретер відділення НОК України у Львівській області Оксана Вацеба; перший віце-президент Федерації стрільби з лука України Валерій Булко; державний тренер зі стрільби з лука Михайло Пінчук; президент Львівської обласної федерації стрільби з лука Олександр Калініченко; головний суддя змагань, директор СДЮШОР «Електрон» Надія Кокот.

При цьому в урочистий атмосфері посвідчення «Майстер спорту України зі стрільби злука» отримали: Ольга Вепрінцева (Київ); Олег Тимчаюк, Михайло Усач (Рівне); Антон Бабійчук, Валерій Мамонтов (Харків); Анастасія Величко, Ірина Шмульська, Олександра Комарова, Богдан Ємчик (Львів).

Кубкові змагання у Львові триватимуть до 30 листопада ц.р., початок щоденно о 10 годині.

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