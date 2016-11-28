У Львові відбудеться проект «Жива бібліотека: Без меж»
28.11.2016 | Анонси
Вже наступного тижня Львові проведуть особливу подію – спілкування з “живими книгами”.
Повідомляє Справжня Варта – Львів.
4 грудня в інклюзивному просторі Сенсотека, що в Стрийському парку, відбуватиметься незвичне дійство — спілкування із “живими книгами”. Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.
“Живі книги” — це параолімпійські чемпіони та учасники велопробігу “Бачу! Можу! Допоможу!”. Спілкування відбуватиметься у малих групах, де кожен учасник-книга ділитиметься впродовж 20 хвилин своєю історією з “читачами”.
Мета заходу полягає у подоланні соціальних бар’єрів, які виникають у людей з інвалідністю, показати на особистому досвіді як можна долати дискримінацію та жити повноцінним життям.
Захід проводиться за підтримки ГО “Інститут українських студій”, Сенсотеки та ГО “17”.