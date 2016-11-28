У Львові оновили спортивний майданчик
28.11.2016 | Новини
Як зазначають в управлінні молоді, сім’ї та спорту, серед оновлень — освітлення поля, спортивні тренажери та нова трава. Спортивний сезон на цьому майданчику відкриє серія матчів дитячих команд із фіналу проекту “Давай грай”.
Повідомляє Справжня Варта – Львів.
Крім цього, на території СК Кастелівка створено перший в місті баскетбольний майданчик з наливним резиновим покриттям. Майданчик можна трансформувати для гри у волейбол завдяки відповідній розмітці та кріпленням для сітки.