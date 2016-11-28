У Львові проходить Регіональний турнір з кікбоксингу
28.11.2016 | Анонси
У Львові стартував Регіональний турнір з кікбоксингу “Сила Галичини”.
Про це повідомляє Справжня Варта – Львів.
26 та 27 листопада у приміщенні ПС “Україна” на вул. Мельника, 18 відбувається регіональний турнір з кікбоксингу “Сила Галичини”.
У цьому турнірі беруть участь понад 200 спортсменів Львівської області та прилеглих областей, в різних вікових та вагових категоріях; на татамі та на рингу.
«Головною метою цього заходу є пропаганда здорового способу життя, залучення дітей та молоді до занять спортом, а саме кікбоксингом. Цей дуже видовищний вид спорту зміцнює та вдосконалює не тільки фізично-технічні властивості спортсменів, але і загартовує морально-вольові якості», – повідомив президент ГО «Федерація кікбоксингу Львівської області», Іван Данченко.
Організатори заходу: ГО “Федерація кікбоксингу Львівської області” та Управління молоді, сім’ї та спорту міста Львова.