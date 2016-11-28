Задеклароване майно львівського нардепа Ігор Васюник
Народний депутат від фракції «Народний фронт» Ігор Васюник вніс у систему свою електронну декларацію про доходи та майновий стан інформацію про 10 земельних ділянок, 3 з них належать йому (у н.п. Світязь Волинської області та дві в н.п Великий Любінь Львівської області), 7 – його дружині (три у Львові, дві у Східниці Львівської області, по одній – у н.п Великий Любінь та Козьова).
Повідомляє Tvoemisto.tv.
Ще нардеп вніс 6 квартир до декларації, лише одна належить йому – в Києві (67,30 кв.м), дві – дружині (у Києві 132,20 кв.м. та Львові 32,60 кв.м), а ще три – сину (дві у Львові площами 208,50 і 51,90 кв. м та одна в столиці – 67,30 кв.м).
Окрім того, народний обранець задекларував три будинки. Двома будинками відпочинку в н.п. Світязь Васюник володіє особисто, площею 143,80 та 95 кв.м відповідно. Його дружина володіє маєтком у Львові, площею 529,40 кв.м. Також родина Васюників задекларувала три автівки: Toyota Land Cruiser 200 (2014 року), Land Rover Freelander (2008 року) та Audi A8 (2013 року). Ігор Васюник є власником одного гаража, ще двома володіє його дружина.
Слід зазначити, що Васюник задекларував і всі корпоративні права в низці підприємств, (понад сорок на всіх членів сім’ї). Заробітна плата Васюника за основним місцем роботи у 2015 рік становила 77892 грн.
На рахунках у банку Ігор Васюник має 200 000 грн, готівкові кошти: 100 євро, 445 000 гривень, 24 000 євро, 40 000 доларів.
Нагадаємо, у декларації за 2015 рік Віктор Пушкарьов, перший заступник міського голови та позаштатний радник з питань житлово-комунального господарства, та його дружина Ярослава Пушкарьова у декларації вказали 3 квартири, 2 машини та 1 425 акцій.