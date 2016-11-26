Головні розпорядники бюджету Львівщини отримали 63,2 млн. гривень
На охорону й збереження культурної спадщини спрямували 1,3 млн. гривень.
Повідомив Щоденний Львів.
Сьогодні, 26 листопада, що впродовж тижня з обласного бюджету відповідно до замовлень головних розпорядників коштів профінансовано 63,2 млн. гривень. Зокрема, 200 тисяч гривень спрямовано на будівництво підвідного газопроводу до села Нова Кам’янка Жовківського району, реконструкцію водопроводів у Бориславі та Шклі.
Окрім видатків на заробітну плату та захищених статей, у рамках реалізації обласних програм скеровано кошти в сумі 15,6 млн. гривень. Зокрема, на покращення медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, діагностику, лікування та реабілітацію осіб, які постраждали під час Революції Гідності та антитерористичної операції, – 9,1 млн. гривень; на проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку – 1,6 млн. гривень; на охорону й збереження культурної спадщини області – 1,3 млн. гривень; на сплату відсотків за надані позики населенню на енергозберігаючі засоби – 0,5 млн. гривень; на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян області – 0,4 млн. гривень, на інші видатки – 2,7 млн. гривень.