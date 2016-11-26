Львів’яни здобули Кубок України з водного поло
26.11.2016 | Новини
У п’ятницю, 25 листопада, львівська ватерпольна команда «Динамо» виборола в серії післяматчевих пенальті у фінальному поєдинку з харківським «Слобожанцем» Кубок України 2016 року.
Інформує Щоденний Львів.
Основний час фінального поєдинку за Кубка України з водного поло завершився внічию – 8:8 (1-2, 3-2, 2-2, 2-2), а рахунок за пенальті – 4:2. Натомість у матчі за бронзові нагороди команда ватерпольного клубу «Маріуполь» з рахунком 10-9 (4-4, 3-1, 2-4, 1-0) здолала ватерполістів збірної Київщини.