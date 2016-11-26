Львівські патрульні запобігли масовим заворушенням напередодні футбольного поєдинку
У четвер, 24 листопада, патрульні нашого міста запобігли можливим масовим заворушенням у Львові напередодні футбольного протистояння у Лізі Європи між донецьким “Шахтарем” та турецьким “Коньяспором”.
Про це повідомили 032.ua .
За інформацією правоохоронців, у четвер, 24 листопада, близько 16-ї години на вулиці Олександра Фредра близько 80 чоловік влаштували пікет футбольній команді, яка базувалася в готелі на цій вулиці.
Невідомі чекали на футболістів із плакатами та транспарантами, а коли під готель під’їхав автобус команди, почали вигукувати різноманітні гасла проти футболістів. Учасники акції також також запалили фаєри, проте патрульні так і не дали їм ними скористатись.
Під час поверхневої перевірки у людей знайшли піротехніку, кульки з фарбою, розчинник та різну символіку.
На щастя, масових сутичок вдалося уникнути.