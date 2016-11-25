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Школярі Львова запалили «Свічу пам’яті»

25.11.2016 | Новини

Сьогодні, аби вшанувати пам’ять жертв Голодоморів в Україні, львівські школярі запалили «Свічу пам’яті».

Повідомляє Дивись.info.

Восьмикласники СЗШ №91 зібрались біля місця, де буде споруджено меморіал жертвам комуністичного терору та виклали зі свічок символічні цифри 1932-33, що знаменують роки Голодомору в Україні.

Школярі також принесли до меморіалу символічні колоски, зав’язані чорними стрічками. Отець Степан Сус прочитав молитву за жертвами Голодоморів. Також у жалобних заходах взяв участь міський очільник Андрій Садовий.

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