Школярі Львова запалили «Свічу пам’яті»
25.11.2016 | Новини
Сьогодні, аби вшанувати пам’ять жертв Голодоморів в Україні, львівські школярі запалили «Свічу пам’яті».
Повідомляє Дивись.info.
Восьмикласники СЗШ №91 зібрались біля місця, де буде споруджено меморіал жертвам комуністичного терору та виклали зі свічок символічні цифри 1932-33, що знаменують роки Голодомору в Україні.
Школярі також принесли до меморіалу символічні колоски, зав’язані чорними стрічками. Отець Степан Сус прочитав молитву за жертвами Голодоморів. Також у жалобних заходах взяв участь міський очільник Андрій Садовий.