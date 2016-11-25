Курсанти Академії сухопутних військ освоїли навики стрільби
На Яворівському полігоні курсанти-випускники Національній академії сухопутних війсь ім. гетьмана Петра Сагайдачного практикувалися у вміннях влучати у ціль із самохідної артилерії. Від початку АТО у навчальному закладі приділяють особливу увагу бойовій практиці своїх вихованців.
Про це інформує ZIK.
Вести вогонь із гаубиць, САУ та реактивної системи залпового вогню «Град» – вищий пілотаж, тому з такої зброї стріляють тільки випускники академії. Їх навчають, як вирахувати дальність та кут попадання у ціль на приладі управління вогнем.
Курсанти академії розповідають: щоб стати вправними артилеристами, потрібно знатися на математиці та вміти швидко рахувати й реагувати на наказ.
«Перше враження було тривожне, адже не було зрозуміло взагалі, що з цим усім робити, з якої сторони підійти до вогневих установок. Але вже після декількох занять нам все доступно пояснили і ми зрозуміло, що й до чого», – розповів курсант Національній академії сухопутних війсь ім. гетьмана Петра Сагайдачного Руслан Шибунька.
Викладачі академії також регулярно відвідують передову.
«Ми постійно їздимо на фронт, щоб перейняти досвід та отримати завдання від командирів військових частин, які повідомляють про необхідність того чи іншого військового спеціаліста», – прокоментував викладач академії Максим Бахмат.
Після таких навчань, додають викладачі, випускники вже цілком готові до служби в умовах війни.