Шахтар подякував львів’янам та владі міста за підтримку команди
У п’ятому турі групового етапу Ліги Європи донецький «Шахтар» на «Арені Львів» підтримували керівники Львова і Львівської області Андрій Садовий та Олег Синютка. Зокрема, мер Львова прийшов на матч донеччан проти турецького «Коньяспору» зі своїми синами.
Плвідомляє ZIK.
Поєдинок «гірників» із турецьким клубом завершився рахунком 4:0 на користь команди Паулу Фонсеки.
Після матчу генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін подякував Львову за підтримку на матчах впродовж двох років, що «гірники» виступають у Львові. Також керівництво донецького клубу висловило слова подяки керівникам міста та області.
За кілька годин перед матчем невідомі влаштували акцію протесту перед готелем «Нобіліс» у центрі Львова, де постійно зупиняється «Шахтар». Більшість учасників акції були 16-18 річного віку, а спікер заходу не зміг пояснити, хто виступив організатором пікету.
Учасники акції звинуватили гравців «Шахтаря» у сепаратизмі і вимагали, аби донецький клуб не виступав більше у Львові. Раніше представники львівського фан-руху відреклисьвід причетності до цієї події. Репортаж з акції протесту можна прочитати за посиланням.
Нагадаємо, що з початком воєнних дій на Донбасі «Шахтар» грає деякі матчі чемпіонату України на «Арені Львів», а також проводить усі єврокубкові поєдинки у Львові. Живе і тренується команда у Києві.
Востаннє відкрита акція проти перебування донецького клубу у Львові відбулась восени 2014 року, коли на матчі Ліги чемпіонів «Шахтар»-БАТЕ вивісили банер «Геть зі Львова!». Впродовж останніх двох сезонів гучних інцидентів та акцій проти «Шахтаря» у Львові не відбувалось.