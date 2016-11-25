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Львівські актори готують вогняне та лазерне шоу на зимові свята

25.11.2016 | Анонси

На новорічні та різдвяні свята у дворику Ратуші театр «Воскресіння» показуватиме виставу-феєрію «Коли ангели спускаються на землю». 

Повідомляє Tvoemisto.tv.

Квитки на шоу в центрі міста, що триватиме 40 хвилин, коштуватимуть 70 гривень для дорослих та 30 гривень для дітей. Придбати їх можна завчасно в касі театру «Воскресіння» або безпосередньо в Ратуші перед виставою.

Вистави відбуватимуться у дворику львівської Ратуші (пл. Ринок, 1):

30 грудня 2016 р.: о 17:00, 18:00, 19:00

31 грудня 2016 р.: о 16:00, 17:00, 18:00

7, 8  січня 2017 р.: о 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

9 січня 2017 р.: о 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

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