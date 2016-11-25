Львівські актори готують вогняне та лазерне шоу на зимові свята
25.11.2016 | Анонси
На новорічні та різдвяні свята у дворику Ратуші театр «Воскресіння» показуватиме виставу-феєрію «Коли ангели спускаються на землю».
Повідомляє Tvoemisto.tv.
Квитки на шоу в центрі міста, що триватиме 40 хвилин, коштуватимуть 70 гривень для дорослих та 30 гривень для дітей. Придбати їх можна завчасно в касі театру «Воскресіння» або безпосередньо в Ратуші перед виставою.
Вистави відбуватимуться у дворику львівської Ратуші (пл. Ринок, 1):
30 грудня 2016 р.: о 17:00, 18:00, 19:00
31 грудня 2016 р.: о 16:00, 17:00, 18:00
7, 8 січня 2017 р.: о 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
9 січня 2017 р.: о 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.