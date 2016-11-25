На площі Митній триває реставрація музею Пінзеля
На площі Митній продовжують оновлювати музей Пінзеля. Там працюють лише українські реставратори. Вони вже відновили частину пошкодженого фасаду та даху, а також деякі декоративні елементи будівлі.
Про це повідомляє кореспондент 032.ua.
Реставрація музею Пінзеля розпочалася на початку осені. Під час підготовчих робіт на будівлі встановили будівельне риштування. За майже три місяці реставратори встигли довести до ладу частину даху та фасаду. Вони продовжують відновлювати пошкоджені елементи, надаючи музею Пінзеля первісного вигляду.
“Реставратори поки виконують штукатурні роботи. Далі будуть працювати з бляхою” – пояснила начальник міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.
На ремонт музею Пінзеля виділено близько трьох мільйонів гривень. Коли саме завершать оновлювати будівлю, поки що невідомо.
“Головне, аби погода нам сприяла”, – додала начальник міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.