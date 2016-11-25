Відбувся заключний етап фестивалю для неповнолітніх «Я маю право»
24 листопада 2016 року відбувся п’ятий заключний етап десятого ювілейного фестивалю для неповнолітніх «Я маю право» – конкурс театралізованих постановок за мотивами дитячих казок на тему: «Права дитини – казковим героям!»
П’ятий етап проводився в приміщенні коледжу Львівського національного аграрного університету за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Юності, 11. Учасники у театральній постановці висвітлили тему «Права дитини – казковим героям!» у вигляді вистави, сценки, чи драматургічного експромту. Завдяки роботам команд присутні поринули у світ казки і знову відчули себе дітьми. У запеклій боротьбі перше місце розділили дві команди – професійного будівельного ліцею та обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей.
П’ятий етап був завершальним десятого ювілейного фестивалю для неповнолітніх «Я маю право».
Нагородження учасників та переможців фестивалю відбудеться на гала-концерті 30.11.2016 року о 14.00 год. в приміщенні обласної філармонії.
Запрошуються всі учасники фестивалю для неповнолітніх «Я маю право», які брали участь в ньому впродовж 2006-2016 років.