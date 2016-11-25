На вул. Княгині Ольги у Львові облаштують додаткові смуги і встановлять світлофори
Через часті випадки ДТП, які стаються між автомобілями і трамваями на вул. Княгині Ольги у Львові облаштують додаткові розвороті смуги для автомобілів та встановлять світлофори. Ці зміни запровадять під час реконструкції трамвайної колії. Аби зменшити кількість ДТП до реконструкції, на перетині розворотів для автомобілів і трамвайних колій встановлять попереджувальні знаки. Відповідне рішення у четвер, 24 листопада, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.
Повідомляє Zaxid.net.
Комісія підтримала пропозицію ЛКП «Львівелектротранс» встановити на вул. Княгині Ольги біля зупинок на вул. Шумського, вул. Аркаса (ЖК «Добра оселя») та вул. Бойчука знаки «Перехрещення з трамвайною колією». Таке рішення зумовлене тим, що тут часто стаються ДТП між трамваями і автомобілями, які перетинають відокремлену колію в місцях розворотів біля цих зупинок. Усі знаки мають встановити найближчим часом.
Разом з тим, колію на вул. Княгині Ольги планують реконструювати. Найімовірніше, реконструкцію проведуть уже в 2017 році. Відтак комісія вирішила під час реконструкції облаштувати на всіх трьох ділянках додаткові розвороті смуги для автомобілів та встановити світлофори.
«На розвороті біля «Карпатбуду» (зупинка вул. Шумського, – авт.) часто стаються ДТП між трамваєм і автомобілем. Аналогічна проблемі біля «Доброї оселі». Тому під час реконструкції доцільно буде зробити розвороті треті смуги з обох боків від зупинки», – наголосив спеціаліст управління транспорту і зв’язку Львівської міськради Костянтин Баранюк.
Крім того, з обох боків від зупинок зроблять регульовані пішохідні переходи. «Велика проблема вул. Княгині Ольги – це нерегульовані пішохідні переходи, через що стаються ДТП. Після реконструкції будуть світлофори, які працюватимуть у дві фази. Перша – рух прямо для трамваїв і для автомобілів. Друга фаза – зелений для розвороту автомобілів і для пішоходів та червоний для тих, хто їде прямо. При цьому зникне конфлікт між автомобілями і трамваями», – зазначив Костянтин Баранюк.
Крім того, заборонять розворот автомобілів і перетин колії біля вул. Кобилиці, а трамвайну зупинку вул. Бойчука перенесуть ближче до пішохідного переходу.
Додамо, що остаточно стане відомо, чи реконструюватимуть колію на вул. Княгині Ольги наступного року, після завтердження міського бюджету розвитку на 2017 рік. Крім того, трамвайну колію на вул. Княгині Ольги у подальшому планують добудувати до вул. Трускавецької, а далі – по Трускавецькій, Стрийській до автовокзалу, по вул. Вернадського і з’єднати з кінцевою зупинкою сихівського трамвая.