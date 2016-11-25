Театр на Сихові запрошує маленьких львів’ян на зимову казку
У грудні театр «Domus», що з жовтня готує вистави й ставить їх на сихівській сцені, відкриє свої двері юним глядачам, для яких актори активно репетирують «не зовсім класичну казку з достатньо класичною музикою». Чим здивує постановка та як працює зараз «Domus», розповіла Наталя Меньшикова, одна з організаторів та режисер театру.
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До Дня святого Миколая у театрі, що працює на Сихові з жовтня, готують виставу для маленьких глядачів. «Зараз ми працюємо над казкою. Це буде яскраве костюмоване дійство для дітей з цікавою музикою – нова адаптація за мотивами казок і персонажів Шарля Перро, матеріал для якої підготувала перекладачка з Києва. Намагаємося використовувати в постановці виключно класичну музику – Сен-Санса, Вівальді, Бізе та інших композиторів. Це зробить її ще більш пізнавальною для дітей», – розповіла Наталя Меньшикова.
Відкрити двері театру юним поціновувачам мистецтва планують 10-11 грудня, першими в гостях хочуть прийняти дітей «уразливої категорії»: синів і доньок бійців АТО та переселенців, з багатодітних сімей, вихованців інтернатів. Подивитися казку у перший зимовий місяць запрошують усіх охочих, адже вхід залишається безкоштовним.
Також режисер поділилася оптимістичним теперішнім і майбутнім «Domus»: «Плануємо вийти на те, щоб щотижня показувати вистави для дітей та дорослих, зараз активно напрацьовуємо для цього репертуар». До команди долучаються нові люди: крім тих, хто хоче спробувати себе в якості актора, приходять і ті, хто вже має театральний досвід. Наприклад, нещодавно з ними почала працювати художниця, творчість якої прикрасить та зробить яскравою і цьогорічну зимову казку.
Нагадаємо, «Domus» заснований з ініціативи Наталії Меньшикової та Дениса Федєшова на кошти організаторів та всіх охочих долучитися до створення театру на Сихові. Вистави відбуваються на сцені червоного залу Культурно-освітнього центру імені Довженка.