У Львові створили унікальну патріотичну гру
У Львові розробили і видали , видала унікальну сімейну настільну гру “Мандрівка Україною”.
Про це повідомляє Новий Погляд
«У цій грі перед вами відкриються незнані і цікаві сторінки історії нашої країни. Тут на вас чекають описи неймовірних чудес природи та архітектури, місця пов’язані з життям відомих українців та місця військових звитяг наших воїнів, чудові легенди, перекази та багато іншого», – розповів автор проекту Юрій Смертига.
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«Створюючи цю гру, окрім бажання показати красу нашої України, ми хотіли щоб батьки з дітьми, а діти з друзями, відклавши в сторону усі свої сучасні електронні пристрої, на якийсь час занурились в цікавий світ гри і читання. Тому в комплект гри ми додали книгу. Книгу, в якій є описи до усіх 134-ьох зображених на ігровому полі об’єктів. Тексти не є важкими, вони скоріше нагадують розповідь екскурсовода», каже Юрій Смертига.
Автор гри переконаний, що вона стане найкращим подарунком усім чемним діткам від Святого Миколая.