Львів’ян закликають долучитися до акції «Запали свічку»
У суботу, 26 листопада, в місті відбудуться заходи, у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів.
Про це повідомив Львівський портал.
Відтак, о 15.30 год відбудеться екуменічна панахида за жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні на площі навпроти пам’ятника Т.Шевченку.
О 15.59 год буде оголошено загальнонаціональну «Хвилину мовчання». У цей час у всіх церквах міста лунатимуть дзвони. Після цього відбудеться акція «Засвіти свічку!», під час якої керівництво міста та області, представники громадськості запалять свічки і лампадки на площі навпроти пам’ятника Т.Шевченку.
О 16.30 год розпочнеться «Хода пам’яті» учнівської та студентської молоді із запаленими лампадками до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій (пр. Чорновола).
Традиційно українці із 16:00 запалюють свічки пам’яті на вікнах своїх домівок.