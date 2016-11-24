Проект українського студента перемаг на міжнародному конкурс
Проект українського студента – екзоскелет для людей з проблемами опорно-рухового апарату – бере участь у престижному міжнародному конкурсі Silicon Valley Robotics. Наразі його підтримали майже 91% учасників онлайн-голосування.
Повідомляє ZIK.
Ідея створення за допомогою робототехніки скелету для відновлення рухливості та медичної реабілітації з’явилася у 22-річного Антона Головаченка, коли у його бабусі виникли проблеми з рукою. Зараз він втілює її у форматі стартапу та бере участь зі своїм проектом у міжнародному конкурсі. Як зазначають на офіційній сторінці Silicon Valley Robotics, UniExo – це екзоскелет, який замінить стаціонарне медичне обладнання для відновлення рухливості кінцівок людей. Винахід допоможе зекономити кошти лікарень, підвищити якість реабілітації та зменшити кількість часу, витраченого на неї. Також екзоскелет дозволить збирати інформацію та отримувати статистику про результати лікування, що важливо для медиків. Український винахід має всі шанси на перемогу: на офіційному сайті конкурсу у голосуванні він зараз лідирує з показником 91%.