У Львівському університетів вшанують жертв Голодомору
24.11.2016 | Анонси
Студенти Франкового університету вшанують пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років.
Повідомили в Гал-info.
25 листопада у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудуться заходи зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.
У вестибюлі головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка буде розміщено композицію із колосків, що символізує та нагадує про трагічні події 1932-33 рр.
О 16.00 на площі перед Університетом студенти, викладачі та адміністрація вишу запалять лампадки, виклавши їх у вигляді хреста, як символічне нагадування нинішнім і прийдешнім поколінням про численні жертви штучного Голодомору, спрямованого на етноцид українців.