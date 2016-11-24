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У Львівському університетів вшанують жертв Голодомору

24.11.2016 | Анонси

Студенти Франкового університету вшанують пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років.

Повідомили в Гал-info.

25 листопада у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудуться заходи зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.

У вестибюлі головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка буде розміщено композицію із колосків, що символізує та нагадує про трагічні події 1932-33 рр.

О 16.00 на площі перед Університетом студенти, викладачі та адміністрація вишу запалять лампадки, виклавши їх у вигляді хреста, як символічне нагадування нинішнім і прийдешнім поколінням про численні жертви штучного Голодомору, спрямованого на етноцид українців.

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