В одному із львівських храмів знайшли фреску 18 століття
24.11.2016 | Анонси
В церкві Блаженного Климентія Шептицького відкрили фреску, про яку сімдесят років ніхто не знав. Реставратори завершили роботу над пізньобароковим зображенням Пресвятої трійці , що відтепер стане мистецькою окрасою храму.
Фахівці припускають, що фреску було створено у 18 столітті, точніше тоді, коли у цьому приміщенні заснували шпиталь сестер-милосердя.
У радянські часи фреску замалювали, а храм перетворили на в’язницю, саме тому шедевр малярського мистецтва понад сімдесят років залишався непоміченим для ока священнослужителів і прихожан церкви.