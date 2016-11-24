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В одному із львівських храмів знайшли фреску 18 століття

24.11.2016 | Анонси
В церкві Блаженного Климентія Шептицького відкрили фреску, про яку сімдесят років ніхто не знав. Реставратори  завершили роботу над пізньобароковим  зображенням Пресвятої трійці , що відтепер стане мистецькою окрасою храму.
Фахівці припускають, що фреску було створено у 18 столітті, точніше тоді, коли у цьому приміщенні заснували шпиталь сестер-милосердя.
У радянські часи фреску замалювали, а храм перетворили на в’язницю, саме тому шедевр малярського мистецтва  понад сімдесят років залишався непоміченим для ока священнослужителів і прихожан церкви.

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