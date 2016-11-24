Українські видавництва на Варшавському ярмарку
24-27 листопада відбудеться 25 Варшавський ярмарок історичної книги, де представлені книги 14 видавництв з України. Організатор українського стенду та програми заходів – ГО «Форум видавців».
Видавництва, які беруть участь у Ярмарку:
Апріорі
Балтія-друк
Навчальна книга – Богдан
Критика
K.I.C.
Кальварія
Картографія
Кліо
Лаурус
Наш формат
Наукова думка НАН України
Nebeskey
Видавничий дім Києво-Могилянська Академія
Фоліо
Дискусії
Дві дискусії відбудуться у межах української програми. Одна – про польський і український ринок історичної книги, за участі історика, директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Василя Кметя, історика, перекладача Андрія Павлишина та директора видавництва «Фоліо» Олександра Красовицького.
Цей рік є роком Генрика Сенкевича в Польщі, тому головною темою Ярмарку є 17 століття і друга панельна дискусія в українській програмі буде присвячена Гадяцькій угоді – «Чи мала Польща та Україна шанс на порозуміння»?
Участь у цій розмові візьме професор, доктор історичних наук Мірослав Наґельський та український історик, професор Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Віктор Брехуненко.
Українську програму на Варшавському книжковому ярмарку профінансовано Міністерством закордонних справ Республіки Польща, організатор – польська Фундація «Історія і Культура» (Fundacja Historia i Kultura), Ярмарок Історичної Книжки (Targi Książki Historycznej), допомагали – Посольство України в Республіці Польща та особисто Посол Андрій Дещиця.
Довідка
Фундація «Історія і Культура» розпочала свою діяльність у 2004 році. Основні напрямки діяльності – популяризація книг, які стосуються теми історії, культури, освіти, організація некомерційних тематичних заходів, видання праць на ці теми, а також організація конкурсів.