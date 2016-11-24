Львівські акробати – переможці чемпіонату України
Цими днями у Вінниці завершився чемпіонат України зі спортивної акробатики серед дорослих. Представники Львівщини на чемпіонаті вибороли призові місця у кількох категорія.
Про це інформує Vsemisto-lv.
В чемпіонаті взяли участь 82 спортсмени – вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Сумської, Одеської, Харківської, Львівської, Черкаської, областей та м. Києва.
Збірна команда Львівщини складалася із 15 спортсменів зі Львова та Дрогобича. Так, кращими серед чоловічих груп у збірній області виявилися львів’яни Владислав Кукурудз, Тарас Яруш, Юрій Пуш, Станіслав Кукурудз, які здобули абсолютну перемогу – 1 місце у багатоборстві, 1 місце у балансовій та 1 місце у темповій вправах. Серед жіночих пар 1 місце у багатоборстві, 1 місце у балансовій та 2 місце у темповій вправах вибороли Олександра Табачинська, Юлія Пилип’як із м. Дрогобича.
Зазначимо, що організатори змагань – Міністерство молоді та спорту України та Українська федерація гімнастики.