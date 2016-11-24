У Львові пройде фестиваль креативності
26 листопада у Львові пройде перший фестиваль технологій, винахідливості і креативності – Lviv Mini Maker Faire.
Повідомляє Дивись.info.
Подія об’єднає локальних мейкерів, винахідників, митців, бізнесменів, освітян та журналістів, які зацікавлені в сталому розвитку стартапів і ініціативних платформ в соціально-культурному спектрі, а також стане неформальною презентацією стратегічного рівня креативного розвитку міста. Як це відбувається в усіх куточках світу.
В першому Lviv Mini Maker Faire приймуть участь понад 50 проектів, котрі отримують унікальну можливість гуртом презентувати свої доробки — від ідей мобільних додатків до інноваційних моделей робототехніки.
Фестиваль є продовженням популяризації глобальної течії мейкер культури в Україні. Задум проекту полягає в презентації свіжих ініціатив локальних виробників та креативності міста в цілому. Таким чином, головною метою заходу є промоція українського мейкерства та забезпечення українському споживачеві умов для ближчого контакту з фактичним виробником.
Lviv Mini Maker Faire стане платформою для тих, хто цікавиться візуальними, технологічними та інтелектуальними новинками сучасності. Тут буде цікаво як прихильникам інтерактиву, так і монотонного споглядання. І що важливо, кожен матиме змогу навчитись оригінальним лайфхакам як у практичних ремеслах, так і в оперуванні інформацією.
Програма лекторію:
13:00 Роман Кошовий – Президент Благодійного фонду «Перша Львівська Фундація»у – Презентація благочино-освітньої ініціативи для дітей сиріт «PROFdays»;
13:30 Презентація-лекція від DRESS me UP «Мода майбутнього: нанотехнології у модній сфері»;
14:00 Віталій Кирилів – засновник Дизайн бюро Hochu rayu – Презентація проекту «ZAVOД republic – перший мейкер кластер у Львові»;
14:30 Олександр Оленєв – менеджер мейкерських & освітніх программ Intel в Україні та країнах СНД – Презентація-лекція «Intel та Мейкери: як Intel підтримує мейкерів та винахіників. Можливості продуктів»;
15:00 Презентація від компанії Сiklum «Важливість розвитку інженерного мислення для програмістів»;
15:30 Володимир Шимальский — засновник компанії Blynk — Презентація-лекція «Бутстрепінг vs стартап: як перетворити свою ідею в успішний продукт, на прикладі Blynk»;
16:00 Джоао Віан — засновник проекту Walking mentorship, Львівська Бізнес-школа УКУ — Лекція-презентація «Як мейкерство може змінити світ підприємництва»;
16:30 Роман Кравченко — IOT Хаб — Презентація-лекція «Життєвий цикл IoT-продукта. Як прискорити розробку нового IoT-продукта?»;
17:00 Іван Коржов — Голова ІТ Управління Львівської міської ради — Презентація «Розвиток ІТ ініціатив у Львові».
Організатор: Kyiv Maker Faire.
Співорганізатор: Львівська ІТ-школа УКУ, Управління ІТ Львівської міської ради.