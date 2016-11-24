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У Львові пройде фестиваль креативності

24.11.2016 | Анонси

26 листопада у Львові пройде перший фестиваль технологій, винахідливості і креативності – Lviv Mini Maker Faire. 

Повідомляє Дивись.info.

Подія об’єднає локальних мейкерів, винахідників, митців, бізнесменів, освітян та журналістів, які зацікавлені в сталому розвитку стартапів і ініціативних платформ в соціально-культурному спектрі, а також стане неформальною  презентацією стратегічного рівня креативного розвитку міста. Як це відбувається в усіх куточках світу.

В першому Lviv Mini Maker Faire приймуть участь понад 50 проектів, котрі отримують унікальну можливість гуртом презентувати свої доробки  — від ідей мобільних додатків до інноваційних моделей робототехніки.

Фестиваль є продовженням популяризації глобальної течії мейкер культури в Україні. Задум проекту полягає в презентації свіжих ініціатив локальних виробників та креативності міста в цілому. Таким чином, головною метою заходу є промоція українського мейкерства та забезпечення українському споживачеві умов для ближчого контакту з фактичним виробником.

Lviv Mini Maker Faire стане платформою для тих, хто цікавиться візуальними, технологічними та інтелектуальними новинками сучасності. Тут буде цікаво як прихильникам інтерактиву, так і монотонного споглядання. І що важливо, кожен матиме змогу навчитись оригінальним лайфхакам як у практичних ремеслах, так і в оперуванні інформацією.

Програма лекторію:

13:00 Роман Кошовий – Президент Благодійного фонду «Перша Львівська Фундація»у –  Презентація благочино-освітньої ініціативи для дітей сиріт «PROFdays»;

13:30 Презентація-лекція від DRESS me UP «Мода майбутнього: нанотехнології у модній сфері»;

14:00 Віталій Кирилів – засновник Дизайн бюро Hochu rayu – Презентація проекту «ZAVOД republic – перший мейкер кластер у Львові»;

14:30 Олександр Оленєв –  менеджер мейкерських & освітніх программ Intel в Україні та країнах СНД –  Презентація-лекція «Intel та Мейкери: як Intel підтримує мейкерів та винахіників. Можливості продуктів»;

15:00 Презентація від компанії Сiklum «Важливість розвитку інженерного мислення для програмістів»;

15:30 Володимир Шимальский — засновник компанії Blynk — Презентація-лекція «Бутстрепінг vs стартап: як перетворити свою ідею в успішний продукт, на прикладі Blynk»;

16:00 Джоао Віан — засновник проекту Walking mentorship, Львівська Бізнес-школа УКУ — Лекція-презентація «Як мейкерство може змінити світ підприємництва»;

16:30 Роман Кравченко — IOT Хаб — Презентація-лекція «Життєвий цикл IoT-продукта. Як прискорити розробку нового IoT-продукта?»;

17:00 Іван Коржов — Голова ІТ Управління Львівської міської ради — Презентація «Розвиток ІТ ініціатив у Львові».

Організатор: Kyiv Maker Faire.

Співорганізатор: Львівська ІТ-школа УКУ, Управління ІТ Львівської міської ради.

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