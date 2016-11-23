Black Friday у Львові: відшукай шалену знижку на омріяний товар
Щорічно в першу п’ятницю після американського Дня подяки (зазвичай це останній тиждень листопада) стартує знаменитий розпродаж під назвою «Чорна п’ятниця». Цей день зовсім не відповідає своїй похмурій назві, адже це незабутня та яскрава подія у світі торгівлі. Це день грандіозних розпродажів і знижок та головне свято шопоголіків. Всі, хто зробить покупки саме цього дня зможуть добряче заощадити.
Саме з «Чорної п’ятниці» в західних країнах починається різдвяний сезон розпродажів, коли можна придбати товари за вигідними цінами, а розмір знижок коливається від 30 до 90 %.
Традиція шаленого шопінгу виникла в Америці ще в ХІХ столітті, сам термін «Black Friday» з’явився в 1966 році в Філадельфії. Так чи інакше, але популярність розпродажів в останню п’ятницю листопада захопила і Європу, Україна не стала виключенням. Вже декілька років в цей день пропонуються неймовірні знижки на різні групи товарів. Цього року шалений розпродаж відбудеться 25 листопада.
Деякі магазини вирішили не чекати офіційної дати «Black Friday» і вже продають товари за зниженими цінами.
Гіпермаркет техніки «Ельдорадо» проводить тижні розпродажів зі знижками до 50% з 14 по 27 листопада.
Магазин Фокстрот пропонує знижки до 60%, причому діють вони в усі п’ятниці і всі вихідні листопада.
В найбільших торгових центрах Львова цієї п’ятниці пропонують не тільки шалені знижки, а й цікаві заходи.
Найбільший торгово-розважальний цент Західної України «Вікторія Гарденс» (вулиця Кульпарківська, 226 А) пропонує відвідувачам приємні ціни на товари та надає можливість скористатися безкоштовними послугами професійного стиліста, який допоможе обрати одяг, що ідеально Вам пасуватиме.
У магазинах, що розташовані в ТРЦ «King Cross Leopolis» (вулиця Стрийська, 30, Сокільники) тільки 25 листопада діятимуть знижки до 70%.
Торговий центр «Форум Львів» (вулиця Під Дубом, 7Б), крім шаленого розпродажу, організовує зону відпочинку для сильних та терплячих чоловіків, розіграш цінних подарунків та вечірку для стильних і закоханих у шопінг.
Торговий центр «Роксолана» (Соборна площа, 14) організовує для своїх покупців справжній «Блек вікенд». З 25 по 27 листопада магазини, що знаходяться в торговому центрі пропонуватимуть ціни, що порадують кожного. Детальна інформація про вигідні пропозиції нижче.
- Бренд одягу «Marc Cain» - знижка від 50 до 70%;
- Магазин «Modna zona multibrand» – знижка 30% на весь асортимент;
- Магазин «Wall Street», що спеціалізується на продажу одягу таких відомих брендів як Ralph Lauren, Calvin Klein, Abercrombie & Fitch пропонує 50% економії на кожну другу одиницю в чеку;
- Студія продажу та прокату суконь «Miss Princess» пропонує знижки від 50 до 70%, а також зачіску + макіяж лише за 440 гривень;
- Торгова українська марка «Anabel Arto» дарує знижку у розмірі 30% на трикотажні та панчішні вироби, купальники і білизну;
- «Accessories boutique» пропонує стильні дрібнички зі знижками до 30%;
- «ITrend» – знижки 30% на будь-яку покупку;
- «Iren Bukur» – знижка 50%;
- «Inglot» – мінус 10% на все, окрім аксесуарів та акційного товару;
- Кафе-пекарня «Білка» – знижка 25% на всі пропозиції.