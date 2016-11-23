У Львові завершилися снайперські перестрілки на Кубку України
У Львові завершився Кубок України з олімпійських вправ кульової стрільби. На лінію вогню вийшли 250 снайперів із 16 областей України. Чоловіки позмагалися у трьох вправах із гвинтівкою та стільки ж із пістолетом. Жінки виступили у двох вправах.
Повідомляє Zaxid.net.
Спортсмени зізналися, що перелаштовуватися з одного виду зброї на інший досить складно. Учасник змагань Степан Леус зазначив: «У пневматичній зброї немає віддачі, нема гільзи, яку треба розряджати. І там стріляємо стоячи, а тут лежачи. Коли стріляємо із пневматики, у нас ноги напружені. Треба тримати рівновагу. А коли лежимо, головне завдання – розслабити своє тіло. І має працювати тільки палець на спуску».
На турнірі підтвердив норматив майстра спорту міжнародного класу Андрій Злонкевич, і це у 17-річному віці. Хлопець розповів: «У кульовій стрільбі все вирішує характер. Деякі стрільці зупиняються, коли рука німіє, і вже сил не вистачає. А я продовжую стріляти упродовж 50 хвилин. Рука вже німіє до кінця, я вже її не чую. Але через цей біль переходжу. Тому що, як сказав мій тренер, зупинятися не можна, якщо добре потрапляєш в ціль».
На турнірі тренерський штаб перевіряє кандидатів до збірної перед чемпіонатом Європи. Його прийматиме словенський Марібор. У кожній вправі відбирають трьох найкращих й одного резервного учасника.