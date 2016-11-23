Два львівських університети визнали кращими в Україні
23.11.2016 | Анонси
Два ВИШі Львова потрапили до десятки кращих університетів країни.
Повідомляє Status quo – Львів.
Опубліковано рейтинг вищих навчальних закладів “ТОП-200 Україна”. Національний університет “Львівська політехніка” посів п’яте місце у рейтингу. Львівський національний університет ім. Франка – дев’яте те місце.
Лідером рейтингу “ТОП-200 України” став Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, що з суттєвим відривом від інших вишів вийшов вперед за критерієм “Інноваційна діяльність університетів”