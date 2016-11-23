Новий студентський мер став позаштатним радником міського голови
Сьогодні, 23 листопада, новий студентський мер отримав посвідку позаштатного радника міського голови з питань студентського самоврядування.
Про це повідомляє ТРК Львів.
«Мені приємно, що ця демократична процедура відбувається з року в рік. Хочу сьогодні виконати свій обов’язок і повідомити, що Руслан також офіційно призначений моїм позаштатним радником і публічно вручити йому посвідчення. Також дякую усій команді, яка долучається до роботи.
Ми дуже активну увагу приділяємо здоровому способу життя. Ми хочемо довести до ладу всі спортивні майданчики, які знаходяться біля шкіл, щоб вони використовувалися в денний час для заняття школярів, а, власне, в післяобідній час вони могли використовуватися для мешканців.
Оскільки в нас є багато місць, де проживають студенти, це студентські містечка, гуртожитки, то я з радістю підтримаю ініціативу щодо використання спортивних зон, але за умови співфінансування. Наприклад, університет готовий виділяти половину коштів, то половину коштів міська рада дофінансує. Це стосується усіх навчальних закладів.
Якщо є будь-який проект, який передбачає спільну участь міста і університетської спільноти, то він підтримується в першу чергу.
Я завжди готовий до спілкування, до зустріч. Тому що, мені важливо дати нову динаміку у відносинах із львівським студентством», – зазначив Андрій Садовий.
«Нашими подальшими діями будуть формування потужної команди, формування представників вищих навчальних закладів в студентській раді Львова. Це є аналіз, це є ідеї нові, це є потужна команда з працівників, з активістів, для того щоб запустити рушій того, що ми показуємо місту, що ми є.
А фінанси, які будуть виділенні з міського бюджету, будуть спрямовані на покращення студмістечок. Це буде спільне фінансування вищих навчальних закладів та Львівською міською радою», – відзначив Руслан Сагановський, студентський мер Львова.
Довідка
Студентський мер Сагановський Руслан Миронович
Дата народження: 11.04.1995 року.
Місце народження: місто Львів.
Місце праці: студент.
Освіта:
2013 – закінчив середню загальноосвітню школу №95, м.Львів (повна середня освіта)
Вересень 2013 – до сьогодні
Львівський Національний Університет імені Івана Франка
– Факультет Міжнародних відносин;
– Спеціальність Міжнародні відносини;
– Cтудент IV – курсу
Вересень 2016 – до сьогодні
Львівський Національний Університет імені Івана Франка
– Юридичний факультет (заочна форма навчання)
– Спеціальність Право
– Студент I – курсу
Досвід роботи:
– Голова учнівського самоврядування СЗШ №95 (2011-2013р.)
– В.о. голови Студентської Ради факультету Міжнародних відносин (листопад 2015- квітень 2016);
– Перший заступник голови Студентської Ради факультету Міжнародних відносин;
– Член Вченої Ради факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка
– Член ГО «Молода Дипломатія» (Комітет політики і міжнародних відносин)
– Співорганізатор проекту SMART: Students Making a Right Turn;
– Член УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ;
– Член Молодіжної платформи Українсько-турецького культурного центру «Сяйво»;
– Делегований представник студентів ЛНУ ім. Івана Франка в Студентській Раді Львова (листопад 2014 – листопад 2015)
– Секретар ГО «Молода Дипломатія» (вересень 2014- травень 2015);
– Волонтер,учасник акції «Світло в оселі»;
– В.о. голови профбюро факультету Міжнародних відносин (жовтень 2014 – березень 2015)
– Заступник голови профбюро факультету міжнародних відносин;
– Проходив стажування в політичному відділі Посольства України в Республіці Польща (липень 2015 р.);
– Проходив практику в Почесному Консульстві Угорщини в м. Львів (січень 2016).
– Проходив стажування в Посольстві України в Азербайджанській Республіці (липень-серпень 2016)
– Делегований представник студентів ЛНУ ім. Івана Франка в Студентській Раді Львова (листопад 2016 – )
– Студентський мер Львова (листопад 2016 – ).