Різдвяний ярмарок у Львові: коли запрацює та чим дивуватиме
Які атракції відбуватимуться на Різдвяному ярмарку та чим він дивуватиме відвідувачів, дізнавалася кореспондент 032.ua.
На Різдвяному ярмарку традиційно продаватимуть вироби ручної роботи, святкові сувеніри, декоративні прикраси. Також гостей частуватимуть зігріваючими напитками та українськими стравами.
“Ярмарок буде поділений на два сектори: гастрономічний із традиційними святковими стравами та продовольчий, де можна буде купити чимало виробів”, – додають організатори Різдвяного ярмарку.
Окрім цього, для відвідувачів ярмарку готують безліч творчих майстер-класів. Їх проводитимуть народні майстри. “Родзинкою” стане великий ткацький станок. Кожен охочий зможе поспостерігати за процесом виготовлення справжніх гуцульських вовняних ліжників. Ще Різдвяний ярмарок спробує театралізовано відтворити Святу вечерю.
“6 січня наші гості зможуть спробувати 12 страв на різдвяному столі та разом із етно-гуртами поспівати традиційних колядок. Також Різдвяний ярмарок потішить конкурсом льодових скульптур, ходою звіздарів, вертепами та шопкою”, – зазначають організатори Різдвяного ярмарку.
Нагадаємо, що Різдвяний ярмарок у Львові запрацює 10 грудня та триватиме до 20 січня.