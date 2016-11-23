У Львові пройдуть змагання «Що? Де? Коли?»
26-27 листопада у клубі «Пікассо» відбудеться відкриття сезону інтелектуальних ігор офіційними змаганнями з гри «Що? Де? Коли?» серед молодіжних команд Львівщини відкриється сезон інтелектуальних ігор 2016-2017 років.
Про це інформує Дивись.info.
Учасниками цьогорічного турніру будуть понад 50 команд, у складі яких гратимуть знавці із Львівської, Рівненської, Івано-Франківської, Тернопільської областей та м. Києва.
Цей турнір дасть початок серії ігор серед кращих команд Західної України, що відбуватимуться щомісяця та триватимуть до червня 2017 року у м.Львові. Після перших ігор сезону на молодих львівських інтелектуалів незабаром чекають наступні цікаві заходи: ХІ Відкритий чемпіонат області з брейн-рингу, що пройде 3-4 грудня, та змагання Шкільної ліги.
Початок турнірів з нагоди Відкриття сезону інтелектуальних ігор 26 та 27 листопада о 13.00.
Організатори заходу: Львівська міська рада, Львівська міська дитяча громадська організація «Молодь Галичини» та Львівська обласна ліга інтелектуальної творчості (ЛОЛІТ).