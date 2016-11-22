Завершився відкритий чемпіонат Львівщини з шахів
22.11.2016 | Анонси
18-20 листопада у Львові в приміщенні готелю «НТОН» за підтримки управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації та федерації шахів Львівщини відбувся чемпіонат Львівської області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 16 років. В турнірі взяли участь 41 юний шахіст.
Повідомив Гал-info.
Чемпіоном серед юнаків виявився Василь Медведик із Бродів, срібний призер – Андрій Придун зі Львова, на третій сходинці - Роман Чугай.
Переможцем серед дівчат стала Валерія Лебедева (м. Львів), срібна медаль дісталася Вікторії Кондратюк (м. Дрогобич), третє місце посіла Яна Цитуля (м. Львів).
Чемпіони та призери нагороджені кубками та дипломами.