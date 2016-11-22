Гроші на операцію Іздрику українці зібрали менше, ніж за добу
Поціновувачі творчості Іздрика і просто усі небайдужі зібрали поету 35 тисяч гривень для операції на очах менш ніж за 24 години.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
«Дорогі друзі, дуже вам дякуємо, необхідну для операції суму зібрано менше, ніж за добу! Іздрик просить припинити цей нестримний потік любові, і посилає вдячність усім, хто долучився! (smile) Ми приєднуємося до подяк, і радіємо, що сила спільнодії працює так безвідмовно. Ви – прекрасні. Дякуємо!», – пишуть на сторінці у Facebook ініціатори збору коштів.
Нагадаємо, Іздрик має все більш відчутні проблеми із зором. Сам поет часто жартує, що це все психосоматика, і «якби світ був кращий, на нього було би приємніше дивитися». Але грошей на лікування у нього немає. Відтак, менше аніж за добу, небайдужі зібрали понад 35 000 грн для заміни кришталиків на обох очах. Лікування відбуватиметься у Івано-Франківську, у Центрі відновлення зору AS, у другій половині грудня.