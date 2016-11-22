Футболіст збірної України відкрив благодійний аукціон аби допомогти пологовому будинку на Львівщині
Нападник іспанської “Гранади” та збірної України з футболу Артем Кравець,оголосив про початок благодійного аукціону. Виручені кошти футболіст обіцяє спрямувати на допомогу пологовому будинку на Львівщині.
Про це повідомляє сайт 032.ua .
Першим лотом у благодійному аукціоні Артема стане футболка відомого іспанського футболіста Фернандо Торреса. Початкова вартість лоту – 10 000 гривень.
“У Києві та області рівень благочинності набагато вищий, ніж у регоінах. Тому ми вирішили допомогти пологовому будинку на Львівщині, у відділеннях якого відсутнє необхідне обладнання”, – зазначає Артем у своєму дописі.
Із переможцем аукціону Кравець обіцяє зустрітись особисто, а ще подарує йому свою футболку.
Нагадаємо, що Артем Кравець є вихованцем київського “Динамо”, однак наразі на правах оренди захищає кольори іспанської “Гранади”.