Дітей загиблих учасників АТО безкоштовно обслуговуватимуть у медичному центрі «Ново»
З ініціативи депутатської групи «Об’єднання волонтерів та учасників АТО» діти загиблих учасників АТО зможуть проходити безкоштовно обстеження та діагностику на сучасному обладнанні у медичному центрі «Ново», що за адресою Пилипа Орлика, 4.
Про це інформує “Львівській газеті” .
«Об’єднання волонтерів та учасників АТО взяло на себе зобов’язання допомагати нашим захисникам, їх родинам, а особливо діткам, які потребують нашої щоденної уваги та опіки, – зазначила Уляна Дорош. – Для того, щоб зареєструватися на прийом у медичний центр, батьки повинні зробити попередній запис в адміністратора за номером – 097 359 45 95 та 063 945 45 45. Також потрібно мати з собою посвідчення сім’ї загиблого».
На Львівщині налічується 262 сім’ї, які втратили рідних під час військових дій на Сході України.