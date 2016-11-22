Група ARLETT презентує у Львові дебютний альбом
У суботу, 25 листопада, в клубі L’uft Underground Club (вул. Коперника, 17) група ARLETT презентуватиме свій дебютний однойменний альбом. Над записом платівки музиканти працювали в студії майже три роки і тепер готові представити її публіці.
Повідомляє Гал-info
Українська рок-група ARLETT заснована в 2013 році в місті Біла Церква. З моменту появи музикантів на сцені, вони активно гастролюють Україною. Група уже встигла дати свої концерти на багатьох масштабних фестивалях країни такі, як «Woodstock Ukraine», «Бандерштат», «ZAXIDFEST», «СХІД-РОК». До Львова зі сольним концертом гурт завітає вперше.
В 2014 році ARLETT записали свій перший сингл «На картах світу», який швидко завоював українського слухача. Останнім синглом перед виходом альбому стала лірична пісня “Хто я тобі”, кліп на яку був відзнятий в Албанії та на Київському морі. Також цей трек можна почути в серіалі “Київ вдень та вночі”. Весною 2016 ARLETT видали свій дебютний альбом, який записано та зведено на київській студії ФДР. Реліз альбому здійснений лейблом Moon Records. Презентували свій «дебютник» музиканти великим шоу в одному із столичних клубів. Тоді вони зібрали аншлаг.
Склад групи ARLETT: Олександр Коломієць – вокал, Володимир Павловський – гітара, Олексій Довгополий – бас, Микола Однорог – барабани.
Купити квитки можна за посиланням: https://kasa.in.ua/index.php/arlett-lviv.
Початок концерту о 20:00.