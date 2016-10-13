У Львові відбудеться Науковий Пікнік «Scientific Fun»
15 жовтня у парку ім. І. Франка відбудеться IV Науковий Пікнік «Scientific Fun». Це найбільший в Україні фестиваль науки, освіти та науково-популярної культури просто неба. Метою події є довести, що наука є доступною для кожного, якщо пояснити її простими словами.
Про це повідомляє ТРК Львів.
На фестивалі діятимуть декілька тематичних майданчиків, присвячених хімії, фізиці, криміналістиці, історії, робототехніці, астрономії, інформатиці та медицині. Учасники фестивалю зможуть взяти участь в іграх та дослідах, які допоможуть зрозуміти природу різноманітних хімічних та фізичних явищ. До фестивалю долучаться десятки навчальних закладів, науково-дослідні інститути, установи культури й освіти, громадські ініціативи та підприємства.
За словами Уляни Юренко, координатора фестивалю у Львові, «ідеєю Наукового пікніка надихнули у Варшавському Центрі Науки Коперник, де ця традиція багаторічна. Тому ми також вирішили створити платформу, де абсолютно не мають значення шкільні оцінки, а магія науки зачаровує і дітей, і дорослих».