Облрада допоможе дітям ОХМАТДИТу
12.10.2016 | Анонси
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин відреагував на прохання дитячої лікарні забезпечити дітей іграшками та книжками. Ганущин приніс в лікарню замальовки, іграшки та книжки.
Про це інформує Дивись.info.
Нагадаємо, нещодавно на офіційній сторінці медзаклад у Фейсбуку з’явилась інформація у якій лікарня звернулась до небайдужих львів’ян допомогти іграшками та книжками.
Персонал повідомляв, що у дітям потрібні пазли від 50 до 300 елементів, конструктори різних модифікацій, папір А4 , альбоми для малювання, розмальовки, олівці, фломастери, машинки, іграшки, ігри для сюжетно-рольової гри (доктор і т.д.),настільні ігри, трансформери, шахи, шашки, доміно, лото, меморі, скрейбл, ялинкові прикраси (скоро святковий сезон), книги.