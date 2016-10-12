У Львівській філармонії відзначать День захисника України
У середу, 12 жовтня, на вулиці Чайковського прозвучать пісні часів Запорозького війська, січових стрільців та Української повстанської армії й сьогодення.
Про це повідомив «Щоденний Львов» .
У Львівській обласній філармонії на вулиці Чайковського приурочили до Дня захисника України та свята Покрови патріотичний концер «Є і нам про що згадати», який розпочнеться в середу, 12 жовтня, о 19:00. Зокрема у ньому візьмуть участь народний артист України Мар’ян Шуневич, «Ladies trio» (Ольга Верхоляк, Іванка Савюк та Іванна Вівчарик), гурт «19-й клас» та юна виконавиця – лауреат цьогорічного конкурсу «Парад зірок» Анастасія Чубінська.
На сцені Львівської філармонії прозвучать пісні часів Запорозького війська, січових стрільців та Української повстанської армії й сьогодення. За словами Мар’яна Шуневича, дуже важливо проводити такі концерти, оскільки через патріотичні пісні повністю пронизуєшся ситуацією в країні, налаштовуєшся на патріотизм та любов до своєї рідної землі.
«До програми увійшло дуже багато пісень, – повідомив також Мар’ян Шуневич. – Зокрема, прозвучить відомі твори «Їдуть у Бережани січові стрільці», «Повіяв вітер степовий», «Там за лісом, за лугом» «Балада про мальви» тощо. А Настя Чубінська виконає свою авторську пісню, присвячену захисниками України».
За словами Мар’яна Шуневича, концерт поведе слухачів у справжній екскурс, занурюючи в минуле. Адже перед кожним твором на слухачів чекатиме також цікава та пізнавальна розповідь про час та історію створення пісні, що вносить до концерту історичний підтекст.