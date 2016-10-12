На найсолодшому святі країни пригощатимуть какао та еклерами
14 – 16 жовтня 2016 року у Львівському палаці мистецтв відбудеться найсолодше свято країни – Національне Свято Шоколаду.
Повідомляє Дивись.info.
На Святі пануватиме атмосфера «абсолютного шоколаду»: фонтани, фрукти, ласощі, свічки, потяг, пошта та навіть ціле місто будуть зроблені із шоколаду.
Організатори підготували приємний сюрприз для усіх відвідувачів Національного Свята Шоколаду! Кожен, хто купив квиток – отримає в подарунок какао від молочного партнера фестивалю ТМ Галичина!
Також з нагоди відкриття Національного Свята Шоколаду 14 жовтня о 14:00 усіх відвідувачів свята пригощатимуть еклерами з найрізноманітніш ими начинками, переважатимуть звичайно, що шоколадні. Тож радість маленьким та дорослим відвідувачам гарантована.
Вже традиційно протягом трьох днів Свята діятиме Величезний Шоколадний Ярмарок, дивуватиме Галерея скульпторів, у якій на очах у відвідувачів створюватимуть шоколадні скульптури найрізноманітніш их форм та розмірів, маленькі відвідувачі шоколадного фестивалю мандруватимуть Дитячим шоколадним королівством. Також буде обладнано «шоколадні» фотозони – мистецькі інсталяції – 5-метровий шоколадний млин із ведмедем, величезна 9-метрова шоколадна коробка цукерок, тож кожен відвідувач зможе зробити особливе фото на згадку.