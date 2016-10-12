Зорі «Неаполя» вперше в Україні
12.10.2016 | Анонси
У середу, 12 жовтня, о 19.00 у Львівській опері за підтримки Міністерства культури України відбудеться Міжнародний фестиваль неаполітанської пісні „Зорі Неаполя”. Як зазначає мистецький керівник фестивалю Орест Цимбала, концертна програма розкриє неповторний світ неаполітанських пісень, які давно складають золотий фонд європейської музичної культури і прозвучать на українські тексти поета Богдана Стельмаха.
Повідомляє Львівська почта.
Пісенне дійство створить незабутню романтичну атмосферу, чарівні мелодії, народжені пристрасним неаполітанським серцем, перенесуть вас у казку мрій про кохання, якими снять морські причали Санта Лючії і далекі схили італійського Везувію, а відтепер снитимуть українською мовою кам’яні леви та древні мури Львова.
На фестивалі “Зорі Неаполя” зустрінуться Львів і Неаполь, поєднаються Україна та Італія. Адже разом з українськими виконавцями неаполітанські пісні українською вперше заспіває відома італійська співачка Annalisa Martinisi. Окрім неї для вас на сцені опери виступлять Орест Цимбала та LvivNapoli Band, Ліліана Раврух та Ice Cream Band, Наталія Кухар та Marseille Band, Олеся Киричук, Tenors Bel’canto (Роман Антонюк, Василь Понайда, Тарас Глова, Роман Трохимук) і шоу-балет Едельвейс.
Та й це ще не все! На свято завітає Місіс Відкритий світ Україна-2016 Галина Давидюк, яка разом із гостями насолоджуватиметься показом вечірніх суконь від Зоряни Кириленко, а може й візьме участь у конкурсі на найвишуканішу сукню фестивалю. Переможниці конкурсу отримають подарунки від дизайн-студії Зоряни Кириленко та студії іміджу Valyazh. Спеціальними гостями вечора стануть Володимир Луців і Tino Valdi (Великобританія), а вестиме свято Любов Ступчук.
Зверніть увагу: дрес-код вечора – Black Tie. Квитки на фестиваль можна придбати он-лайн на gastroli.ua або в мережах кас “От-От”, “ВУХО.КОМ” чи будь-якому відділенні Ощадбанку.